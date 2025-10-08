«Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на распределительный и клиентский узлы квантовой сети из состава ViPNet Quantum Trusted System Lite

Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификатов ФСБ России для программно-аппаратных комплексов (ПАК) распределительного и клиентского узлов квантовой сети из состава квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей ViPNet Quantum Trusted System Lite (ViPNet QTS Lite).

Сертификат СФ/124-5263 от 8.09.2025 подтверждает соответствие ПАК ViPNet Распределительный узел квантовой сети («ViPNet РУКС Лайт») требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3, временным требованиям к квантовым криптографическим системам выработки и распределения ключей класса КС. Сертификат действителен до 1 апреля 2028 г.

Сертификат СФ/124-5264 от 8.09.2025 подтверждает соответствие ПАК «ViPNet Клиентский узел квантовой сети» («ViPNet КУКС Лайт») требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3, временным требованиям к квантовым криптографическим системам выработки и распределения ключей класса КС. Сертификат действителен до 1 апреля 2028 г.

Квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей ViPNet QTS Lite обеспечивает квантовозащищенными ключами средства криптографической защиты информации в автоматическом режиме. В состав системы ViPNet QTS Lite входят: «ViPNet РУКС Лайт» – распределительный узел квантовой сети – центральный узел сети, обеспечивающий выработку ключей между всеми узлами; «ViPNet КУКС Лайт» – клиентские узлы квантовой сети – оконечные узлы сети, к которым подключаются потребители ключей; ViPNet QSS Switch – оптический коммутатор, обеспечивающий переключение оптических каналов связи при работе квантовой криптографической сети.

Система ViPNet QTS Lite формирует парные симметричные ключи для заданных пар оконечных узлов-потребителей ключей, что обеспечивает шифрование данных между этими парами узлов в режиме «точка-точка».