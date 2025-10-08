Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Госрегулирование
|

«Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на распределительный и клиентский узлы квантовой сети из состава ViPNet Quantum Trusted System Lite

Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификатов ФСБ России для программно-аппаратных комплексов (ПАК) распределительного и клиентского узлов квантовой сети из состава квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей ViPNet Quantum Trusted System Lite (ViPNet QTS Lite).

Сертификат СФ/124-5263 от 8.09.2025 подтверждает соответствие ПАК ViPNet Распределительный узел квантовой сети («ViPNet РУКС Лайт») требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3, временным требованиям к квантовым криптографическим системам выработки и распределения ключей класса КС. Сертификат действителен до 1 апреля 2028 г.

Сертификат СФ/124-5264 от 8.09.2025 подтверждает соответствие ПАК «ViPNet Клиентский узел квантовой сети» («ViPNet КУКС Лайт») требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3, временным требованиям к квантовым криптографическим системам выработки и распределения ключей класса КС. Сертификат действителен до 1 апреля 2028 г.

Квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей ViPNet QTS Lite обеспечивает квантовозащищенными ключами средства криптографической защиты информации в автоматическом режиме. В состав системы ViPNet QTS Lite входят: «ViPNet РУКС Лайт» – распределительный узел квантовой сети – центральный узел сети, обеспечивающий выработку ключей между всеми узлами; «ViPNet КУКС Лайт» – клиентские узлы квантовой сети – оконечные узлы сети, к которым подключаются потребители ключей; ViPNet QSS Switch – оптический коммутатор, обеспечивающий переключение оптических каналов связи при работе квантовой криптографической сети.

Система ViPNet QTS Lite формирует парные симметричные ключи для заданных пар оконечных узлов-потребителей ключей, что обеспечивает шифрование данных между этими парами узлов в режиме «точка-точка».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

У россиян отберут банковские карты, исключительно ради безопасности. Кто под ударом

Хакеры взламывают сервера Microsoft для кражи данных. Под ударом пользователи Android и iPhone

Доказано: руководители компаний знают о «дырах» в ИТ-системах. Они заставляют безопасников о них молчать

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще