Промышленный интегратор «УльтимаТек» получил лицензию ФСТЭК

Группа компаний «УльтимаТек» получила лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Этот документ дает право проектировать системы информационной безопасности, в том числе системы защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ).

«УльтимаТек» сфокусирован на проектах для крупных корпораций уровня enterprise и промышленных предприятий, в том числе субъектов КИИ, предъявляющими самые строгие требования к информационной безопасности ИТ-инфраструктуры. Получение лицензии ФСТЭК – это строгий аудит всех бизнес-процессов компании, который мы успешно прошли и подтвердили высокий уровень экспертизы нашей команды. Для заказчиков партнерство с аккредитованным интегратором означает значительное сокращение рисков и соблюдение директив со стороны регуляторов, что, в свою очередь, страхует бизнес от крупных финансовых и репутационных потерь», – сказала директор по информационной безопасности ГК «УльтимаТек» Татьяна Белоусова.

Для получения лицензии «УльтимаТек» выполнил все условия правительственных постановлений №79 и №171. Регистрационный номер лицензии Л024-00107-77/03298365. Лицензия выдана 25 сентября 2025 г. и является бессрочной.

Особое значение в текущих условиях имеет грамотное проектирование систем информационной безопасности, особенно для компаний, реализующих проекты в сфере ИТ- и ИБ-импортозамещения. Ключевой вызов при выполнении требований регуляторов – обеспечение совместимости программного обеспечения и средств ИБ как между собой, так и с имеющимися аппаратными мощностями. По данным исследований, в прошлом году 66% российских организаций столкнулись с несовместимостью между программными компонентами, а 33% — между ПО и оборудованием. Экспертиза «УльтимаТек» в области интеграции позволяет заказчикам избежать подобных рисков в процессе внедрения российских ИБ-решений в существующую инфраструктуру.

Ранее Татьяна Белоусова сообщила о получении ГК «УльтимаТек» лицензии на криптографию, которая дает право вести разработку, производство и распространять криптографические средства (СЗКИ), а также оказывать услуги в области шифрования информации. Наличие обеих лицензий усиливает позиции «УльтимаТек» на рынке ИБ, теперь интегратор может участвовать в конкурсах, в составе которых есть комплексная услуга по обеспечению информационной безопасности.

Промышленный интегратор является партнером производителей средств защиты информации (СЗИ), таких как «Код Безопасности», «Лаборатория Касперского», «Позитив Текнолоджиз», R-Vision, «Бизон», «Гарда технологии», «Индид», Usergate, AppSec Solutions, «КриптоПро», «РуТокен», «С-Терра» и других отечественных ИБ-вендоров.