Каждый четвертый россиянин скучает без спам-звонков

С 1 сентября 2025 г. россияне получили возможность установить блокировку спам-звонков через мобильного оператора. В результате под блокировку стали попадать все звонки от юридических лиц, включая сервисные, например с кодами подтверждений. Эксперты edna провели исследование и выяснили, как россияне относятся к такой блокировке и какие каналы связи будут хорошей альтернативой телефонному обзвону. Результаты показали, что 43% россиян положительно относятся к блокировке, но четверть (25%) уже заскучала без массовых обзвонов. Почти каждый десятый (8%) сказал, что теперь ему не на кого будет сорваться. Об этом CNews сообщили представители edna.

В опросе приняли участие 1578 человек, мужчин и женщин из всех регионов России.

Почти половина россиян (44%) не знают о возможности заблокировать спам-звонки через оператора. Однако многие уже установили такой запрет. Из них 17% отметили, что звонков после установки ограничений действительно стало меньше. Из 8% установивших запрет половина не может получить нужный звонок, другая половина не видит изменений. А 7% респондентов пока не запрещают спам-звонки, так как опасаются пропустить важный. Еще 10% россиян планируют установить запрет в ближайшее время. При этом у 14% участников опроса уже стоял блокировщик.

Станет спокойнее: как россияне относятся к блокировке спам-звонков

По мнению экспертов, одна из проблем, связанных с блокировкой звонков, — ухудшение клиентского опыта, так как компании не смогут дозвониться до клиентов. Однако почти половина (48%) россиян не хотят получать такие звонки и предпочитают связываться с компаниями самостоятельно. Еще 16% желают получать SMS-уведомления, а 11% — перенести коммуникацию в мессенджеры. По мнению 8% участников опроса, должно быть несколько каналов коммуникаций, чтобы можно было выбрать подходящий. Телефонные звонки считают удобными только 12% россиян, электронную почту выбрали 5%.

Треть россиян (33%) уверена: после блокировки спам-звонков станет спокойнее, а 22% считают, что эта мера никак не скажется на их жизни. Еще 15% отметили, что теперь они будут меньше отвлекаться на телефон. Четверть участников опроса уже скучает без массовых обзвонов и опросов, а 8% признались: теперь будет не на кого сорваться. После блокировки спама 5% стали отвечать вообще на все вызовы.

«На фоне блокировок звонков бизнесу стоит обратить внимание на омниканальный подход, дать людям возможность выбрать удобные для них способы коммуникации. Россияне устали от огромного количества поступающих звонков и в целом положительно воспринимают возможность запрета. При этом для компаний такой запрет грозит ухудшением коммуникации с клиентами. Чтобы этого не произошло, стоит расширять взаимодействие и наряду с телефонными звонками использовать текстовые каналы коммуникации — мессенджеры, социальные сети, для отправки сервисных сообщений — SMS, push-уведомления, звонки в мобильное приложение, голосовые push. Оптимизировать расходы на отправку важной информации, например кодов доступа, поможет каскадная рассылка: сначала сообщение отправляется в самый дешевый канал. Если оно не доставлено, то далее используется более дорогой способ. Таким образом сообщение может быть отправлено последовательно в несколько каналов», — сказал Александр Дубровин, бизнес-партнер в ИТ-компании edna.

Альтернативы блокировкам

Практически половина (43%) россиян считают блокировку спама хорошим выходом. Однако 17% хотят увидеть новые решения этой проблемы. В качестве удобной альтернативы участники опроса предлагают выборочную блокировку спам-звонков (12%), возможность выбирать, кто может им звонить (11%), текстовую коммуникацию в мессенджерах, включая Max (9%). Еще 8% хотели бы полностью блокировать все звонки от компаний.

Возможность клиента самостоятельно заблокировать через оператора спам-звонки требует от бизнеса более гибкого подхода к коммуникациям. Россияне хотят контролировать свое взаимодействие с компаниями, выбирать каналы и время взаимодействия. Бизнесу необходимо учитывать эти ожидания — внедрять омниканальность, чтобы выстраивать коммуникацию и создавать положительный клиентский опыт.