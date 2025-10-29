Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Контур.Эгида» улучшила пользовательский опыт и добавила новые функции в сервис для удаленной настройки и управления устройствами ​

«Контур» обновил «Доступ», сервис для удаленной настройки и управления устройствами от «Контур.Эгиды». Улучшения направлены на улучшение пользовательского опыта и расширение функциональности. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Одно из главных нововведений — пользовательский интерфейс для установки серверной версии. Теперь пользователи смогут установить серверную версию «Доступа» через диалоговые окна. Новая функция позволит системным администраторам быстрее и спокойнее настроить решение и приступить к работе.

Также теперь можно подключаться к устройствам на MacOS в режиме постоянного доступа. Это позволяет авторизованным операторам подсоединяться к ПК, не вводя каждый раз порт и пароль.

Еще два нововведения помогут ускорить работу системного администратора: теперь он сможет забирать в веб-версии файлы с устройства абонента самостоятельно, а также блокировать действия абонента — как управление мышью, так и ввод с клавиатуры.

Информационная безопасность от «Контура»​ представлена системой Staffcop и комплексом сервисов «Контур.Эгида». Staffcop — решение для расследования инцидентов внутренней информационной безопасности и мониторинга действий сотрудников. «Контур.Эгида» включает сервисы 2FA, PAM, UEM, а также услуги по аудиту ИБ и анализу защищенности компаний, формируя набор инструментов для защиты корпоративных данных.

