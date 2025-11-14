Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Кадры
|

«Лаборатория Касперского» усиливает присутствие в Юго-Восточной Азии

«Лаборатория Касперского» объявила о расширении присутствия в Юго-Восточной Азии — компания назначила нового регионального директора, а также вывела работу во Вьетнаме на новый уровень, открыв офис в стране. Эти шаги — часть стратегии по развитию на быстрорастущих рынках.

Новым генеральным директором «Лаборатории Касперского» в Юго-Восточной Азии стал Саймон Тунг (Simon Tung). В этой роли он сосредоточится на ускорении роста, развитии партнёрских отношений, а также продвижении инновационных решений компании.

Офис во Вьетнаме — уже третье бизнес-представительство «Лаборатории Касперского» в Юго-Восточной Азии после Сингапура и Малайзии. С его открытием компания планирует усилить позиции не только в этой стране (продукты и решения вендора представлены в ней с 2008 г.), но и во всём регионе: структурное подразделение будет функционировать как координирующий центр. Это поможет быстрее выявлять потребности местных организаций в области кибербезопасности и предоставлять им необходимую защиту.

Стратегические обновления направлены как на территориальное расширение бизнеса, так и на укрепление связей с корпоративным сектором, государственными органами и исследовательскими организациями. Кроме того, «Лаборатория Касперского» сможет более тесно взаимодействовать с технологическими партнёрами, чтобы повышать уровень подготовки их специалистов в сфере информационной безопасности.

«Цифровизация в Юго-Восточной Азии продолжает набирать обороты, вместе с тем растёт и количество продвинутых кибератак. Поэтому работа по повышению доверия к технологиям и усилению безопасности должна быть постоянной. „Лаборатория Касперского” обладает уникальной глобальной экспертизой в области анализа киберугроз и комплексным портфолио защитных решений. Используя накопленный опыт, мы будем укреплять позиции компании в регионе — инвестировать ресурсы в развитие партнёрской экосистемы, а также в более тесное взаимодействие с заказчиками, чтобы отвечать на все запросы активно развивающегося рынка», — сказал Саймон Тунг (Simon Tung), генеральный директор «Лаборатории Касперского» в Юго-Восточной Азии.

В настоящее время «Лаборатория Касперского» работает более чем в 200 странах и имеет более 30 представительств по всему миру. В течение 2024 г. решения компании 92 раза вошли в тройку лидеров по результатам 95 независимых тестирований защитных технологий, в том числе 91 раз заняли первые места.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Билайн внедряет ИИ для блокировки мошеннических звонков и смс

Владельцы ПК с видеокартами AMD могут разориться на SSD. Кривые драйверы приводят к их скоростному износу

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

В Таиланде арестован россиянин. США подозревают его в хакерских атаках

Google внезапно передумала закручивать гайки. В Android сохранится возможность ручной установки приложений, но не для всех

Discord взломан, украдены цифровые личности миллионов пользователей

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще