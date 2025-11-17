Аналитика сервиса «Защитник МТС»: каждый пятый мошеннический звонок в России — часть сложной схемы с двумя и более звонками

МТС выявила ключевой тренд в сфере телефонного мошенничества в 2025 г. – стремительный рост сложных мошеннических схем, предполагающих два и более поочередных звонка одному абоненту. По данным сервиса «Защитник», если в начале 2025 г. на такие звонки приходилось 10% от всех мошеннических звонков, то к октябрю их доля удвоилась и достигла 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сложные многоступенчатые схемы характеризуются серией звонков от разных номеров: мошенники представляются сотрудниками частных и государственных организаций, что усыпляет бдительность потенциальной жертвы и еще сильнее повышает доверие к разговору. Пиковая активность таких телефонных атак приходится на вторую половину дня: с 16:00 до 18:00 – в это время количество многоступенчатых звонков вдвое выше, чем в среднем за остальную часть дня.

Основными темами звонков в рамках многоступенчатых схем стали коммунальные услуги: на них приходится 34% от всех таких звонков. На втором месте по количеству – инвестиционное мошенничество (28%) и обращения от лица госорганов (18%). Актуальность таких схем связана с основной целевой аудиторией мошенников в рамках многоступенчатых схем — пожилых людей, чье внимание пытаются усыпить в рамках нескольких звонков от разных представителей и служб.

Более четверти (26%) всех потенциальных жертв многоступенчатых схем проживают в Москве и Московской области. В топ-5 регионов по количеству атак также вошли: Краснодарский край (9%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (8%), Свердловская область (3%) и Республика Татарстан (2,45%).

Для противодействия новым мошенническим схемам и поиска нежелательных звонков в сервис «Защитник» внедряются новые модели искусственного интеллекта, благодаря которым мошеннические звонки стали выявляться в шесть раз быстрее. Такие нововведения критически важны для пресечения многоступенчатых атак на ранних этапах. Это позволило абонентам сэкономить более 580 млн минут за 10 месяцев 2025 г. Всего с января по октябрь 2025 г. было заблокировано 2,8 млрд нежелательных звонков, что на 6% больше аналогичного периода 2024 г.

«Мошенники перешли от точечных атак к сложным, продуманным кампаниям, где каждый последующий звонок усиливает эффект от предыдущего. Они играют на доверии и эмоциях, последовательно подводя человека к совершению финансовой операции. Наиболее уязвимой группой оказались мужчины старше 65 лет из Москвы с доходом 30-50 тыс. руб. в месяц. Именно на них нацелены самые изощренные атаки. Наша задача – оставаться на шаг впереди киберпреступников. Усиленное внедрение ИИ-алгоритмов позволяет нам анализировать не только отдельные номера, но и выявлять сложные, распределенные сети мошенников, которые используют многоступенчатые сценарии. Это дает возможность блокировать такие атаки еще до того, как они достигнут своей конечной цели», – сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.