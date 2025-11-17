«Инфосистемы Джет» завершила комплексное тестирование PT NGFW

Эксперты «Инфосистемы Джет» завершили функциональное и нагрузочное тестирование решения PT Next-Generation Firewall (PT NGFW) компании Positive Technologies версии 1.7.2. Тестирование проводилось в рамках лаборатории NGFW «Инфосистемы Джет» и охватило более 300 проверок, включая производительность, функциональность и отказоустойчивость.

В ходе нагрузочного тестирования на платформе PT NGFW 2010 со включенными модулями безопасности (IPS, AppControl, NAT, антивирусом и URL-категоризацией) продукт показал стабильную работу даже при изменении количества правил фильтрации и настроек трансляции адресов. Особенно примечателен прирост производительности более чем в два раза по сравнению с заявленными характеристиками.

Среди основных функциональных возможностей PT NGFW 1.7.2 эксперты выделили: глубокий анализ трафика на уровнях L3–L7 модели OSI; встроенный потоковый антивирус на собственном движке Positive Technologies; IDS/IPS-модуль с базой из более чем 10 тыс. сигнатур от экспертного центра безопасности PT Expert Security Center (PT ESC); поддержку SSL Inspection для анализа зашифрованного трафика; URL-фильтрацию с возможностью создания пользовательских категорий; настройку Site-to-Site VPN по протоколу IPSec (IKEv2); отказоустойчивый кластер с переключением менее чем за 1,5 секунды; работу в прозрачном режиме vWire без необходимости назначения IP-адресов;

«Заявленные вендором функции работают успешно. Особенно отмечу высокую производительность PT NGFW, которая оказалась в два раза выше, чем заявлял Positive Technologies, — сказал Илья Ярощук, инженер по информационной безопасности, «Инфосистемы Джет». — Общее впечатление от PT NGFW положительное, ждем выход новых версий для тестирования в лаборатории»,

«Сейчас на российском рынке представлено большое количество межсетевых экранов нового поколения. Проведение таких всесторонних сравнительных тестов как от нашего партнера «Инфосистемы Джет» позволяет клиентам облегчить выбор, — отметил Юрий Дышлевой, лидер продуктовой практики PT NGFW в Positive Technologies, — Мы благодарим «Инфосистемы Джет» за то, что создали свою лабораторию NGFW, результатами работы которой действительно интересуется российский рынок. Тестирование подтвердило, что PT NGFW готов к использованию в крупных инфраструктурах, в том числе в сценариях, где критичны большая пропускная способность, отказоустойчивый кластер с быстрым переключением и инспекция трафика».