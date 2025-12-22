Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Сбербанк в 2025 г. помог россиянам уберечь от мошенников более 360 млрд рублей

Благодаря антифрод-технологиям системы Сбербанк за год сохранил от мошенников более 360 млрд руб. россиян. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Сегодня 9 из 10 преступлений против россиян — это мошенничество по телефону и в мессенджерах. Поэтому наша главная задача — внедрение передовых технологий и практик для защиты средств клиентов. Платформа антифрода «Сбера» на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) — это наша главная мера, киберщит для россиян. Благодаря антифрод-системе за 2025 год мы помогли россиянам уберечь от мошенников более 360 млрд руб. — это на 20% больше, чем годом ранее. Сердце системы — ИИ-модель для проверки транзакций, которую мы постоянно совершенствуем ― за год мы расширили интеграцию и теперь способны в режиме онлайн анализировать еще больше транзакций: десятки миллионов расчетов и обрабатывать более сотни параметров в секунду, включая данные подключенных компаний-партнеров рынка».

В конце 2025 г. Сбербанк также превратил раздел «Безопасность» (иконка «Щит») в приложении «Сбербанк Онлайн» в квест. Теперь здесь отображается текущий уровень киберзащиты пользователя: базовый, средний или продвинутый. При этом точка отправления — это антифрод-защита банка, которая по умолчанию защищает всех клиентов. На дальнейшее повышение уровня влияет выполнение практических заданий — подключение бесплатных сервисов безопасности, например «Определителя номера» или «Антивируса».

В разделе в том числе доступны инструменты для экстренного реагирования ― функции «Сообщить о мошеннике», «Закрыть доступ к картам и счетам», «Сменить пароль от ″Госуслуг″». Также здесь размещены обучающие материалы и практические советы для повышения киберграмотности.

Подобный формат с активным вовлечением — «Уровни безопасности» — позволяет наглядно продемонстрировать, какие бесплатные сервисы помогут усилить персональную киберзащиту. Вовлечение пользователей в процесс защиты также помогает им осознанно управлять своей безопасностью и повышать киберграмотность.

Обновленный раздел «Безопасность» бесплатно доступен всем пользователям Android, начиная с версии 16.16 «Сбербанк Онлайн». В него можно попасть с главного экрана приложения по значку «Щит» или через меню (три точки): раздел «Все настройки» – «Безопасность».

