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Каждый шестой россиянин попадался на уловки телефонных мошенников

Каждый шестой россиянин когда-либо становился жертвой мошенников, лишаясь денег или имущества. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Мошеннические схемы становятся все более изощренными: современные технологии позволяют воровать и использовать в преступных целях биометрические данные. 15% россиян рассказали, что звонки от мошенников поступают им ежедневно, каждому четвертому (23%) звонят несколько раз в неделю, столько же россиян принимают подозрительные звонки несколько раз в месяц. Только каждый седьмой респондент утверждает, что ни разу не сталкивался с подозрительными звонками. Из комментариев россиян следует, что звонящие с подозрительных номеров чаще всего представляются сотрудниками операторов связи, банков, полиции, ФСБ, прокуратуры, «Госуслуг», «Почты России», «Горгаза» и других жилищных сервисов.

Одному из шести россиян приходилось попадаться на уловки мошенников и терять деньги или имущество: 12% — однократно, 5% — несколько раз. Больше жертв мошеннических схем — среди россиян с доходом от 100 тыс. руб. в месяц (19%).

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